الامارات | آخر تطورات قضية استمرار فرجاني ساسي مع الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات قضية استمرار فرجاني ساسي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت قضية استمرار النجم التونسي فرجاني ساسي مع الزمالك المصري حدوداً غير متوقعة لجماهير "القلعة البيضاء" أبرزها الملاحقة القانونية للاعب بإلزامه استكمال الموسم مع الفريق المنافس على لقب الدوري المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن سبورت" عن أمين صندوق الزمالك طارق جبريل بأن النادي يدرس ملاحقة اللاعب قانونيا في حال لم يستكمل الموسم الحالي، مشيراً إلى أن فرجاني ساسي من المفترض أن يعود إلى مصر من بلاده منتصف هذا الشهر.

وأضاف أن ساسي حصل على مستحقاته، وسيصدر الزمالك بياناً رسمياً يوضح كل شيء مرتبط بهذا الملف بعد انتهاء المهلة المحددة لعودة اللاعب التونسي.

يذكر أن ساسي غرّد على حسابه في "تويتر" بأن مشواره مع الزمالك انتهى، ووعد الجمهور بكشف حقائق قريباً، في إشارة إلى مشكلات عدة واجهها داخل أسوار النادي وتحفظ عن ذكرها طوال الفترة الماضية.

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