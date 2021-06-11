شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يسافر تركيا لإقناع مدربه بالمشاركة في طوكيو.. وشوقي غريب يتدخل لحل الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف معتمد جمال المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي مساء أمس، أن شوقي غريب المدير الفني للفريق، قد يسافر إلى تركيا خلال الأيام المقبلة من أجل إقناع فاتح تريم، مدرب جالطة سراي، بالسماح لمصطفى محمد باللعب مع الفراعنة في الأولمبياد.

وقال جمال في تصريحات متلفزة إن مصطفى سيسافر اليوم الجمعة إلى تركيا من أجل التحدث مع ناديه حول هذا الأمر، كما أن غريب قد يسافر أيضًا لنفس السبب، خاصة أن مصطفى من العناصر الأساسية، والمشاركة في الأولمبياد أمر مهم بالنسبة له.

وتمكن منتخب مصر الأوليمبي من هزيمة ضيفه جنوب أفريقيا بهدفين دون رد ودياً، في إطار الاستعداد لمنافسة أولمبياد طوكيو. وشهد اللقاء تألقا كبيرا من المهاجم مصطفى محمد الذي سجل هدفي المباراة في الدقائق 19 و59.

ودخل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مباراة جنوب أفريقيا بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبدالسلام-محمد عبدالمنعم-أحمد أبوالفتوح، خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل، الهجوم: أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.