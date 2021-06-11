شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين والتي تُحسم بتصويت الجماهير. وكان صلاح قد ترشح للجائزة التي تحسم باختيار النقاد لكنه خسرها لصالح كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي. وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين فوز صلاح بالجائزة بعد حصوله على أعلى عدد من الأصوات.

وكان صلاح قد اختير في فريق الموسم للدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين ليكون اللاعب الوحيد الذي يتم اختياره من ليفربول. وسجل صلاح 22 هدفا في الموسم المنصرم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ليخسر جائزة هداف الدوري لصالح هاري كين الذي سجل 23 هدفا.