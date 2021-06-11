شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن نسر الأهلي في مايو بعد هدفه في السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل صلاح محسن، مهاجم الأهلي، على جائزة نسر الشهر للاعب الأفضل في الفريق الأحمر، عن شهر مايو المنصرم. وقال الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «لاعبنا صلاح محسن نسر شهر مايو، ننتظر منك الكثير فيما هو قادم».

وبات صلاح محسن، البديل السوبر في الأهلي، بعدما سجل في مواجهات مهمة وصعبة مثل لقاء صن داونز بدوري أبطال أفريقيا، ونهضة بركان في السوبر الأفريقي. ويعد صلاح محسن من الأوراق الرابحة للمدرب بيتسو موسيماني، ودخل اهتمامات المدير الفني، بعد فترة من الابتعاد بشكل كبير.

كما انضم صلاح محسن لمنتخب مصر الأولمبي الذي يستعد لخوض منافسات أولمبياد طوكيو. ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الترجي التونسي، 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.