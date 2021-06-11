شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يغيب عن مباراتي الترجي التونسي في دوري الأبطال .. الأهلي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه تواصل مع طاهر محمد طاهر للاطمئنان عليه وعلى تنفيذ برنامجه التأهيلي مع معسكر المنتخب الأوليمبي .

وأوضح أبوعبلة أن اللاعب أدى برنامجه التأهيلي خلال الأيام الماضية وهناك استجابة كبيرة للتخلص من آلام الكاحل تدريجياً، وأضاف أبوعبلة: «تحسن حالة طاهر التدريجية يشير إلى اقتراب شفائه قبل السفر إلى تونس استعدادًا لمواجهة فريق الترجي لكن هذا ليس معناه مشاركته فى اللقاء من عدمه» .

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٦ أيام ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.

وغاب طاهر محمد طاهر عن مباراة المنتخب الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا الخميس والتى انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين دون مقابل استعداداً لأولمبياد طوكيو 2020 .