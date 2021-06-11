شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر مقاضاة فرجاني ساسي .. شوبير يوضح الأسباب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمة فرجاني ساسي داخل نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعد الأنباء الكثيرة التي خرجت تشير لعدم عودة اللاعب التونسي للفريق مرة أخرى خلال هذه الفترة متسمكا بوجهة نظرة بنهاية عقده، في الحين الآخر الزمالك يقر بأن عقد لاعب وسط فريقه ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا لتصريحات أحمد شوبير في برنامجه التلفزيوني، نادي الزمالك قرر مقاضاة اللاعب التونسي فرجاني ساسي حال عدم عودته من معسكر منتخب بلاده.

وقال شوبير: إن الزمالك حتى الآن يدرس كافة الأمور وفقا لحقوقه خاصة وأنه حتى اللحظة الأخيرة متمسك باللاعب التونسي وقدم له عرضا اقترب من مليون ونصف يورو في العام.