شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون عاقب زيزو في مباراة وادي دجلة الودية لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علمت «المصري اليوم» كواليس استبعاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، لنجم الفريق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق من التشكيل الأساسي لودية وادي دجلة، التي أقيمت عصر أمس الخميس، وانتهت بهزيمة الزمالك بهدفين لهدف.

المدرب الفرنسي كان سيبدأ بالنجم أحمد سيد زيزو في التشكيل الأساسي بدلا من إسلام جابر، والسبب الوحيد الذي جعل المدرب الفرنسي يغير رأيه في اللحظات الأخيرة يرجع إلى أن زيزو حضر متأخرا عن تجمع الفريق، الأمر الذي دفع كارتيرون لإشراك جابر بدلاً منه أساسيا في اللقاء.

وشارك زيزو في الشوط الثاني من ودية الزمالك ووادي دجلة بعد خضوعه لاختبار طبي تأكد من خلاله تعافيه من الإصابة بشكل نهائي ليكون جاهزا من الناحية الطبية ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري، في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.