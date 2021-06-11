شكرا لقرائتكم خبر عن بيلد : لوف رفض تدريب برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الجمعة، أن يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، رفض عرضًا لتدريب برشلونة منذ عدة أشهر.

ووفقًا لصحيفة «بيلد» الألمانية، فإن لوف تلقى مكالمة من برشلونة (دون تحديد هوية المتصل) في شهر مارس الماضي، من أجل تدريب البارسا خلفًا للمدرب الهولندي رونالد كومان.

وأشارت إلى أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، فاز في الانتخابات يوم 7 مارس، لكن لم تُحدد الصحيفة إذا كانت المكالمة قبل أو بعد إعلان النتيجة.

وأوضحت أن لوف قال في المكالمة إنه يريد الحصول على إجازة عقب خوض بطولة يورو 2020 مع منتخب ألمانيا.

وذكرت أن لوف قد يعود إلى التدريب، إذا حصل على عرض مثير للاهتمام في الشتاء المقبل، كما أن المدرب الألماني يحلم بقيادة برشلونة، إذا قرر الانتقال للعمل مع الأندية.

وكانت إدارة برشلونة أعلنت مؤخرًا تجديد الثقة في كومان، وأنه مستمر على رأس الجهاز الفني للبارسا في الموسم المقبل.