شكرا لقرائتكم خبر عن يانكون يقود تدريبات حراس الأهلى بعد انتهاء رحلة بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، إلى القاهرة، غدًا الجمعة، قادمًا من بلجيكا، بعد قضاء الإجازة التي حصل عليها.

وبدأ الأهلي تدريباته، مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر، وخاض الأهلي، التدريبات تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، فيما تولى الحارس محمد الشناوي، تدريب زملائه على لطفي وحمزة علاء بالتبادل بينهم في غياب مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الترجي التونسي، 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واكتفى بيتسو موسيماني بالودية التي خاضها الفريق أمام مصر للتأمين قبل فترة الراحة (6 أيام)، وسيواصل الفريق تدريباته حتى موعد السفر إلى تونس، الثلاثاء المقبل، دون خوض وديات جديدة.