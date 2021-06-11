شكرا لقرائتكم خبر عن حرب كلامية تشعل أزمة بين جيرو ومبابى فى معسكر فرنسا قبل انطلاق اليورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إعلامية أن المنتخب الفرنسي يعيش حالة من التوتر بعد تصريحات أدلى بها المهاجم أوليفييه جيرو، ورآها زميله في المنتخب كيليان مبابي، أنها موجهة ضده.

واشتكى جيروا في تصريحات أدلى بها عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت منتخب فرنسا وبلغاريا (3-0) يوم الثلاثاء الماضي، من عدم وصول الكرة إليه.

فعندما سأله أحد الصحفيين عن سبب أدائه «الهادئ» في المباراة، رد جيرو بصراحة قائلا «أنت تقول إنني كنت هادئا، ولكن ذلك لأنني أحيانا أطلب الكرة ولا تصل إلي».

وأضاف جيرو، الذي دخل بديلا في مباراة بلغاريا ونجح في تسجيل هدفين: «مع تمريرتين جيدتين من ابن يدر وبافار، تمكنت من إنهاء المباراة بشكل جيد، لكن كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف لو كنا أكثر كفاءة.

ورغم أن تصريح جيرو يبدو عاديا، إلا أن وسائل الإعلام الفرنسية، أكدت أن مبابي لم يكن راضيا عما بدر من زميله، وطلب التحدث إلى الإعلام، رغم أنه لم يكن الشخص المعني في ما قاله جيرو.

ووفقا لصحيفة «ليكيب»، فإن المدرب ديديه ديشامب، رفض السماح لمبابي بالتحدث إلى الإعلام حتى لا تتوتر الأجواء في المنتخب الفرنسي، قبل سفره إلى ميونيخ لمواجهة ألمانيا في افتتاح مشواره في كأس أمم أوروبا.

ويعتبر منتخب فرنسا، أكبر المرشحين للفوز بالبطولة القارية، وسيواجه في دور المجموعات أيضا، المجر، والبرتغال، حاملة اللقب.