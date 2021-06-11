شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات يكرم عددًا من لاعبي الأهلي و الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور حمد الشامسي سفير دولة الإمارات والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عددا من لاعبي قطبي كرة القدم المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك.



وأكد الشامسي أنه يهتم بالرياضة لأنها ترسخ قيم التسامح والتعاون والتعارف بين الشعوب كونها لغة سلام ومحبة وتواصل عالمية وتوطد العلاقات بين البلدان، وكذلك الرياضيين لأنهم يعدون دبلوماسيين وقوى ناعمة لها دورها في تقريب العلاقات ونشر الثقافات.

وحضر اللقاء محمود عبدالرازق شيكابالا طارق حامد ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى وأحمد زيزو ومحمد مجدى قفشه وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأيمن أشرف ومحمود جنش.

وأقام الشامسي مأدبة عشاء تكريمية في لقاء يسوده الروح الرياضة بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية وتم تبادل الهدايا التذكارية.