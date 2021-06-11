شكرا لقرائتكم خبر عن مصور صيني يسبق العدائين خلال سباق 100 متر (صور و فيديو ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطعاً مصوراً لشاب ومصور صحفي صيني كان يصور سباق جري ضمن بطولة ألعاب القوى بين الجامعات في الصين .

والغريب في المقطع أن المصور بدا بلياقة بدنية عالية وتمكن من التفوق على جميع العدائيين في الجرى رغم أنه كان يستخدم قدمه بدلاً من أي معدات خاصة بالكاميرا لتصويرهم بسرعة شديدة .

المصور هو «هاوشياو- يانج» طالب في جامعة داتونج شمالى الصين الذي جرى حاملاً معدات الكاميرا بيد واحدة وتفوق على جميع المنافسين خلال سباق لمسافة 100 متر تاركاً العدائين خلفه حيث تخطى العدائين بسرعة كبيرة في الوقت الذي حمل فيه معدات يصل وزنها لحدود 4 كيلو جرام.

وعلق الكثير من المتابعين على الفيديو واصفين المصور الصيني بأنه الفائز في السباق .