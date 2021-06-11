شكرا لقرائتكم خبر عن «خطير الخالدية» يخطف لقب الوثبة من «نمرود» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف الجواد «خطير الخالدية»، من غريمه القوي «نمرود»، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز، «كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التحضيري» لمسافة 1600 متر، والذي أقيم أمس الأول بمضمار سان سباستيان الإسباني.

وأقيم السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق بمشاركة 7 خيول، تنافست على جائزة مالية قدرها 8400 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتمكن «خطير الخالدية»، الذي سبق له الفوز مرتين بسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وسباق كأس الوثبة ستاليونز، وكلاهما بمضمار وارجيم بمملكة بلجيكا، من خطف اللقب بإشراف إليزابيث جان بيرنارد وقيادة جي سانشيز في زمن وقدره 1:47:62 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني بفارق نصف طول «نمرود» بإشراف المدرب دايمين فاتريجات، وقيادة مايكل فورست، فيما حل في المركز الثالث «مرجان»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة سي كاديل.