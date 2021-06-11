موعد مباراة إيطاليا وتركيا الليلة في افتتاح يورو 2020.. والقنوات المجانية الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في التاسعة مساء اليوم، صوب العاصمة الإيطالية "روما" التي تستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2020، بين إيطاليا وتركيا على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق منافسات يورو 2020، والتي تأجلت من العام الماضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، بمشاركة 24 منتخبا وتقام المباريات في 11 مدينة أوروبية، وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

وسيسمح بحضور 16 ألف مشجع وإقامة شاشات عملاقة لمتابعة اللقاء، في ميدان المنتدى الروماني وساحة "بياتزا ديل بوبولو" بقلب العاصمة الإيطالية.

وجاءت مجموعات يورو 2020، كالتالي:

المجموعة الأولى: إيطاليا، تركيا، ويلز، سويسرا.

المجموعة الثانية: بلجيكا، فنلندا، روسيا، الدنمارك.

المجموعة الثالثة: أوكرانيا، هولندا، النمسا، مقدونيا.

المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك، اسكتلندا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، السويد، بولندا، سلوفاكيا.

المجموعة السادسة: ألمانيا، فرنسا، البرتغال، المجر.

التشكيل المتوقع لإيطاليا

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإيطالي اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: فلورينزى، بونوتشي، كيليني، سبينزولا.

الوسط: باريلا، جورجينيو، لوكاتيلى.

الهجوم: بيراردى، إيموبيلى، إنسيني.

تشكيل تركيا

فى المقابل قد يخوض المنتخب التركي اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: تشاكير.

الدفاع: سيلك، سويونكو، ديميرال، ميراش.

الوسط: يوكوشلو، يازيسي، أيان.

الهجوم: هاكان، يلماز، كرامان.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر قنوات بين سبورتس القطرية بشكل حصري، عبر:

beINS SPORTS MAX HD 1

beINS SPORTS MAX HD 2

beINS SPORTS MAX HD 3

beINS SPORTS MAX HD 4

ويعلق على اللقاء حفيظ دراجي.

قنوات مجانية

هناك عدد من القنوات المفتوحة أعلنت نقل مباريات البطولة، وهي:

TVP 1 HD

TVP Sport HD

ZDF HD

RTS Deux HD

TF1 HD Suisse