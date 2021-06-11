بتصويت الجماهير.. صلاح "لاعب الموسم" من رابطة المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين "PFA" (باختيار الجماهير).

وحصل محمد صلاح على أعلى نسبة تصويت من الجماهير في الاستفتاء الذي تم إطلاقه يوم الثلاثاء الماضي عبر الموقع الرسمي للشركة الراعية لرابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق صلاح على كل من: "هاري كين لاعب توتنهام، أولي واتكينز لاعب أستون فيلا، برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي".

وسجل مهاجم ليفربول 22 هدفًا خلال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، احتل بها، وصافة جدول هدافي بريميرليح بفارق هدف وحيد عن هاري كين، وساهم في حصول فريقه على المركز الثالث بجدول الترتيب، ومن ثم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في آخر جولة.

يُذكر أن كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي تًوج بجائزة أفضل لاعب في موسم 20/21 من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.