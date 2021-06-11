الزمالك: ندرس ملاحقة ساسي قانونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف طارق جبريل، أمين صندوق الزمالك، أن محامي النادي والشؤون القانونية، يدرسون ملاحقة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق قانونيًا حال لم يستكمل الموسم الحالي.

وقال جبريل، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "فرجاني ساسي حصل على كامل مستقحاته المتأخرة".

وأضاف: "أرسل فرجاني ساسي خطابًا يفيد بأن 30 مايو هو آخر موعد لسداد مستحقاته المتأخرة، وبالفعل تمكنا من دفع المستحقات قبل هذه المهلة، والكرة في ملعبه الآن".

وتابع: "من المفترض أن يصل ساسي إلى القاهرة يوم 15 أو 16 كما أعلن، لن نستبق الأحداث، وهناك محامي وشؤون قانونية يدرسون من الناحية القانونية البدائل الموجودة".

وأكمل: "ننتظر حتى منتصف الشهر الجاري قبل الحديث عن فرجاني ساسي؛ لأننا ننتظر تنفيذ وعده بالعودة إلى القاهرة بعد معسكر تونس، وسيصدر بيانٌ من الزمالك يوضح كل شيء".

وأتم أمين صندوق الزمالك قائلا: "قد يكون ساسي وقع لنادٍ آخر، أو لا يرغب في اللعب بنادي الزمالك خلال الوقت الحالي".

يُذكر أن ساسي الذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري كشف في تغريدة له عبر "تويتر" أن فترته مع الأبيض كانت الأهم في حياته، ووعد الجمهور بـ"توضيح الحقائق" قريبًا.