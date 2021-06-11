الامارات | الأهلي المصري يتلقى خبراً سعيداً في قضية "اللاعب الهارب"

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يتلقى خبراً سعيداً في قضية "اللاعب الهارب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى النادي الأهلي المصري خبراً سعيداً من المحكمة الرياضية التي رفضت الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، ولاعب الأهلي السابق العاجي سليماني كوليبالي المتهم بالهروب من النادي رغم استمرار عقده مع القلعة الحمراء.

وذكر الأهلي على موقعه بأن المحكمة الرياضية أيدت القرار الصادر من "فيفا" بإلزام النادي الساحلي واللاعب كوليبالي، بدفع مليون و400 ألف دولار لنادي الأهلي، مضافا إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019، مع إلزام نادي النجم الساحلي التونسي بدفع أتعاب القضية.

وأوضح الأهلي في بيان: "إن إدارة النادي اتخذت كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وأيدت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالح الأهلي".

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