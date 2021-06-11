شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا ضد تركيا .. 5 أسباب ترفع حرارة مباراة الافتتاح في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تستهل إيطاليا مشوارها في بطولة يورو 2020 اليوم الجمعة بمواجهة تركيا في المباراة الافتتاحية وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتنطلق النسخة الـ16 من كأس أمم أوروبا عقب تأجيلها لمدة عام، نظرًا لانتشار فيروس كورونا في مطلع عام 2020، وإغلاق كافة الملاعب في وجه الجماهير وإيقاف النشاط في كل البلدان.

بعد عدة أسابيع من التحضير، ستواجه المنتخبات أخيرًا بعضها البعض. ويجمع اللقاء الأول بين تركيا وإيطاليا على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما. مباراة لا ينبغي تفويتها لعدة أسباب.

5- المباراة الافتتاحية :

سيكون للقاء الافتتاح بين تركيا وإيطاليا نكهة خاصة. لماذا ؟، لأنها تمثل بداية المنافسة التي ستحتل أخبار كرة القدم لمدة شهر، حتى موعد المباراة النهائية يوم 11 يوليو. سواء كنت تتابع الكرة المستديرة بجد أو إذا كنت تنوي فقط الاهتمام ببرنامج يورو 2020 بشكل مقتصد، مع لمسة من الفضول، هذا اللقاء بين منتخبين كبيرين سيكون مثالي للغاية لمتابعة وجبة كروية دسمة والدخول سريعًا في أجواء المنافسة.

4- انتفاضة بوراك يلماظ:

بعد أن فاجأ الجميع واستطاع قيادة ليل للتويج بلقب الدوري الفرنسي في 2020-2021، يمكن أن يبهر كوكب كرة القدم مرة أخرى خلال البطولة الأوروبية. بوراك يلماظ يقود هجوم منتخب تركيا.

وتألق يلماظ صاحب الـ35 عامًا منذ انضمامه إلى صفوف ليل في أغسطس الماضي، وتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 17 هدفًا في كل المسابقات، لذلك من المُحتمل أن يُشارك في القائمة لأساسية للمنتخب التركي أمام إيطاليا، فهو لاعب رائع ويتمتع بإمكانيات فنية وبدنية عالية للغاية بالإضافة إلى إلهامه وكفاءته أمام المرمى، كلها من الصفات التي يمكن أن تسبب مشاكل للمنتخب المُلقب بالـ «سكوادرا أزورا».

علاوة على ذلك، فإن الدفاع الإيطالي حذر: «إنهم يستحقون الاحترام. لقد أظهروا ضد فرنسا، أنهم أقوياء، وأنهم يعرفون ما يريدون. لديهم موهبة، من كالهانوجلو إلى سينجيز أوندير، ومن ميريح ديميرال إلى يلماظ الذي قاد ليل إلى لقب الدوري، وأوضح المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي أنه فريق مثير للاهتمام، وهو ينمو، وعلى الطليان أن يلعبون كفريق واحد.



3- إيطاليا من بين المُرشحين:

عندما تولى روبرتو مانشيني زمام المنتخب الإيطالي لم يكن هذا الفريق، الذي لم يتأهل لكأس العالم 2018، في أحسن الأحوال. منذ ذلك الحين، قام المدرب السابق للبطل الإنجليزي مانشستر سيتي بتغييره بالكامل.

أصبح سكوادرا أزورا آلة للفوز فقط، حيث لم يتعرض المنتخب الإيطالي للخسارة منذ سبتمبر 2018 عندما خسر أمام البرتغال، لذلك فهو مُرشح بقوة لرفع الكأس في 11 يوليو بفضل قوتهم الدفاعية وقدرتهم على زعزعة استقرار الخصم على المستوى الهجومي.

2- فرصة لإظهار قدرات دوناروما:

إنها شائعة تثير سوق الانتقالات الصيفي. لعدة أيام، أكدت مصادر مختلفة في إيطاليا وفرنسا أن جانلويجي دوناروما، الذي كان في نهاية عقده، يمكن أن ينتقل إلى العملاق الباريسي باريس سان جيرمان، لخوض تنافس جديد هذه المرة مع كيلور نافاس.

نحن نتحدث عن راتب يبلغ حوالي 10 مليون يورو، بالإضافة إلى عمولة ضخمة- ما يقرب من 20 مليون يورو- لوكيله، مينو رايولا. لذلك بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون حتى الآن إمكانيات دوناروما، فإن هذه المباراة بين تركيا وإيطاليا هو وسيلة جيدة لمعرفة ذلك.

1- شغف الجماهير:

يعد هذا اللقاء الجميل بين الأتراك والطليان بأن يكون ممتعًا. ولكن بعيدًا عن المشهد الذي يمكن أن يقدمه الفريقين، فإن مشاهدة هذه المباراة ستجعلك تدخل أجواء مسابقة يورو 2020 سريعًا، خاصة وإننا على موعد مع عدة مباريات مثيرة في نفس البطولة طيلة الأيام القليلة القادمة.

وكما هو معروف للجميع فإن ملعب الأولمبيكو سيشهد للمرة الأولى حضورا جماهيريا منذ بدء تفشي جائحة كورونا في مارس 2020، ولكن بسعة 25% من إجمالي المقاعد، وهو ما يُزيد من إثارة المباراة.