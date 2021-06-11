رغم تغريدة الوداع.. فرجاني ساسي يعود للقاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصدر بفريق الزمالك مفاجأة بأن فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، ينوي العودة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، رغم التغريدة التى نشرها اللاعب على حسابه عبر موقع "تويتر"، والتى جاءت أشبه برسالة وداع جماهير القلعة البيضاء بعدما أيضًا أرسل خطابا رسميًا إلى النادى يفيد بنهاية عقده، وهو ما رفضته إدارة نادى الزمالك، حيث تتمسك بأن عقده ينص على نهايته بنهاية الموسم الجارى.

وكشف المصدر ذاته، أن عدداً من لاعبى الزمالك تواصلوا مع ساسى للاطمئنان على إصابته التى تعرض لها مع منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولى الحالية، والاستفسار منه أيضًا عن عودته إلى القاهرة من عدمه، ليؤكد لهم اللاعب التونسى أنه سيعود خلال الفترة المقبلة، وكان اللاعب قد جمع متعلقاته بالقاهرة ليصطحبها معه خلال رحلته إلى تونس بعدما قرر الرحيل عن الزمالك بعد اتفاقه مع أحد الأندية القطرية للانتقال إلى صفوفه بالموسم الجديد.

وعلق فرجانى ساسى على الأحداث المؤخرة بشأن رحيله عن قلعة ميت عقبة قائلا عبر "تويتر"، "بكل فخر اعتز بالفترة الأهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله أنى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب، ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله.. وقريبا سوف أوضح كل الحقائق !!".

وجاءت تلك التغريدة التى أطلقها ساسى بمثابة رسالة الوداع لجماهير الزمالك، إلا أنه أكد لزملائه بالفريق على عودته إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة رغم تلك التغريدة بعد الأنباء التى ترددت مؤخرا إنه لن يعود لمصر بعد اتخاذه قرار الرحيل عن قلعة ميت عقبة.