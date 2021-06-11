بالفيديو.. قيرغيزستان تكتسح ميانمار 8-1 في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حقق منتخب قيرغيزستان انتصارا ساحقا أمام منتخب ميانمار وتغلب عليه 8 / 1 اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر وكأس أمم آسيا 2023 في الصين.

وأنهى منتخب قيرغيزستان الشوط الأول للمباراة متقدما بخمسة أهداف نظيفة سجلها تورسونالي روستاموف وجولزيجيت أليكولوف وفرخات موسابيكوف وأليماردون شوكوروف وميرلان ميرزيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف ميرزيف الهدف الثاني له والسادس لمنتخب بلاده ثم سجل زميله أباي بوكولييف الهدف السابع لقيرغيزستان.

ورد منتخب ميانمار بهدف أحرزه بو بو هلاينج في الدقيقة 69 ثم أكمل ميرزيف ثلاثيته (هاتريك) بتسجيل الهدف الثامن لمنتخب قيرغيزستان في الدقيقة 78 .

ورفع منتخب قيرغيزستان رصيده إلى عشر نقاط لينتزع المركز الثاني في المجموعة السادسة من طاجيكستان، متفوقا بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد ميانمار عند ست نقاط في المركز الخامس الأخير.