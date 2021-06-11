مواعيد مباريات اليوم.. انطلاق اليورو.. ومواجهات عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تنطلق اليوم الجمعة منافسات يورو 2020 بمباراة تركيا وإيطاليا، بجانب إقامة مواجهات عربية على الصعيد الودي وتصفيات المونديال.
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
يورو 2020:
21:00.. تركيا وإيطاليا.. beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max.. بتعليق حفيظ دراجي.
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم:
18:45.. إندونيسيا والإمارات.. Alkass One HD.
20:00.. سنغافورة والسعودية.. KSA Sports 1 HD.
21:00.. الكويت والأردن.. Kuwait Sports HD.
مباريات ودية:
21:30.. تونس والجزائر.. Television Tunisienne 1.