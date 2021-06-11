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مواعيد مباريات اليوم.. انطلاق اليورو.. ومواجهات عربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تنطلق اليوم الجمعة منافسات يورو 2020 بمباراة تركيا وإيطاليا، بجانب إقامة مواجهات عربية على الصعيد الودي وتصفيات المونديال.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

يورو 2020:

21:00.. تركيا وإيطاليا.. beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max.. بتعليق حفيظ دراجي.

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم:

18:45.. إندونيسيا والإمارات.. Alkass One HD.

20:00.. سنغافورة والسعودية.. KSA Sports 1 HD.

21:00.. الكويت والأردن.. Kuwait Sports HD.

مباريات ودية:

21:30.. تونس والجزائر.. Television Tunisienne 1.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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