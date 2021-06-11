شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال طائرة الأهلي» يواجه الطيران في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يستضيف فريق الطيران، في إطار منافسات الدور الـ«16» من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وحرص محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، على الاستعداد بشكل قوي للمباراة، بعدما خاض اللاعبون تدريبات قوية تم التركيز خلالها على العديد من الجوانب الخططية والفنية.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على فريق الشرقية للدخان، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.