شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا البرازيلية تمنح كوبا أمريكا قبلة الحياة بعد أيام من الجدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

منحت المحكمة العليا البرازيلية، الضوء الأخضر لإقامة بطولة "كوبا أمريكا"، بعد يوم طويل من جلسات استماع بشأن طلبات عدة مقدمة إليها لمنع إقامة البطولة القارية في البلاد.

وصوت 6 قضاة من أصل 11 خلال جلسة استثنائية افتراضية للمحكمة، لصالح إقامة البطولة في البرازيل، وستنطلق بالتالي البطولة التي تضم 10 منتخبات، بعد غد الأحد، على أن تستمر حتى العاشر من يوليو المقبل، وهي كانت مقررة أصلا في كولومبيا والأرجنتين، لكن الأولى استبعدت بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة، والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا، وتدخلت البرازيل الأسبوع الماضي لنجدة البطولة، رغم أنها تعاني الأمرين أيضا من "كوفيد-19".

وكانت المحكمة العليا البرازيلية، وافقت على النظر في دعويين مقدمتين من قبل نقابة عمال المعادن الوطنية وعضو البرلمان المعارض جوليو ديلغادو، لمنع إقامة البطولة في البرازيل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأودى الوباء حتى الآن بحياة قرابة 475 ألف شخص في البرازيل التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الوفيات، خلف الولايات المتحدة.