شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير التونسية تكرم الجزائري محرز بطريقة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت الجماهير التونسية على استقبال الجزائري رياض محرز، بطريقة تليق بنجم عربي يلمع في سماء الكرة الأوروبية، مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولدى وصول محرز رفقة المنتخب الجزائري أمس الخميس إلى تونس لمواجهة منتخب "نسور قرطاج" وديا، وجد في استقباله مجموعة من الجماهير التونسية، التي رحبت بحفاوة بالنجم الجزائري، وقدمت له قميصا خاصا يحمل اسمه وكذا الرقم 26 الذي يرتديه قائد الخضر مع فريقه مانشستر سيتي.

ويتوجب على المنتخب الجزائري تفادي الهزيمة أمام مضيفه التونسي في مباراتهما المقررة مساء اليوم الجمعة، ليصل إلى المباراة رقم 27 تواليا التي لا يتعرض فيها لأي خسارة، ويصبح بذلك أكثر منتخبات قارة إفريقيا تحقيقا لسلسلة "اللاهزيمة"، علما بأن منتخب ثعالب الصحراء، يتقاسم حاليا هذا الرقم القياسي مع منتخب كوت ديفوار، الذي سبق له خوض 26 مباراة متتالية دون أن يتكبد أي خسارة.

يذكر أن منتخب الجزائر، يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.