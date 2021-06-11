شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتواصل مع الثلاثى الأفريقي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بثلاثي الفريق الدولي: علي معلول وأليو ديانج ووالتر بواليا، لإخبارهم بالبقاء فى تونس بعد انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم للانضمام إلى بعثة الأهلي المقرر أن تصل تونس يوم 15 يونيو الجارى لمواجهة الترجى يوم 19 من نفس الشهر فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا .

وفضل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بقاء الثلاثى لتجنب الإرهاق فى حالة العودة الى القاهرة ثم السفر مرة أخرى مع البعثة إلى تونس.

وأضاف مدير الكرة بالنادي أن الثلاثي سوف ينتهي من ارتباطات منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة في تونس، ويستمرون هناك لينضموا إلى بعثة الأهلي وعدم العودة إلى القاهرة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، أمس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٦ أيام وتنوعت تدريبات الفريق ما بين البدنية والفنية للوصول بجميع العناصر إلى أفضل فورمة.