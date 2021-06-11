شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتواجد محمد صلاح في أولمبياد طوكيو؟ مدربه السابق يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بأداء المنتخب الوطني الأوليمبي أمام نظيره الجنوب إفريقي بالأمس ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو .

وقال السيد في تصريحات تليفزيونية: «المنتخب الوطني الأوليمبي قدم مباراة جيدة اليوم والجهاز الفني بقيادة شوقي غريب قام بتجربة أكثر من عنصر في مختلف المراكز، ما بين محليين ومحنرفين» .

واختتم السيد: «محمد صلاح نجم كبير وسبق أن دربته وإضافة قوية إلى أي فريق، وأتمنى تواجد اللاعب مع الفراعنة في رحلة طوكيو، لكن الأمر متروك إلى إدارة نادي ليفربول والجهاز الفني للفريق بقيادة الألماني يورجن كلوب» .