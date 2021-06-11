شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر يورو 2020.. مشاهدة مباراة إيطاليا وتركيا في افتتاح كأس أمم أوروبا والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق اليوم الجمعة 10 يونيو 2021 منافسات كأس أمم أوروبا يورو2020 التي ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية حول العالم .

موعد مباراة إيطاليا وتركيا يوم الجمعة 11 يونيو 2021 بملعب الأولمبيكو بروما الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

تنقل مباريات بطولة يورو 2020 عبر قنوات بي إن سبورتس .

beINS SPORTS MAX HD 1

beINS SPORTS MAX HD 2

beINS SPORTS MAX HD 3

beINS SPORTS MAX HD 4

TVP 1 HD

TVP Sport HD

ZDF HD

RTS Deux HD

TF1 HD Suisse