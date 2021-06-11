شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر يورو 2020.. مشاهدة مباراة إيطاليا وتركيا في افتتاح كأس أمم أوروبا والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تنطلق اليوم الجمعة 10 يونيو 2021 منافسات كأس أمم أوروبا يورو2020 التي ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية حول العالم .
موعد مباراة إيطاليا وتركيا يوم الجمعة 11 يونيو 2021 بملعب الأولمبيكو بروما الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .
تنقل مباريات بطولة يورو 2020 عبر قنوات بي إن سبورتس .
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