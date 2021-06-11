شكرا لقرائتكم خبر عن فضية لفاطمة محمد وبرونزية ليحيى المهيري في رماية الأطباق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف المنتخب الوطني للرماية ميداليتين جديدتين إلى رصيده في البطولة العربية للرماية المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية، والتي تختتم منافساتها اليوم الجمعة وسط مشاركة واسعة ومناقسات مثيرة، حيث حققت فاطمة محمد الميدالية الفضية في رماية الأطباق من الحفرة «التراب» للسيدات، وحقق يحيى المهيري الميدالية البرونزية بعد أداء مشرف كان محل تقدير كافة المتابعين، فيما لا تزال هوية الأبطال الثلاثة على صعيد الفرق لم تظهر انتظاراً لرماية الجولتين الإضافيتين على الجولات الخمس السابقة.

الإنجاز الذي تحقق المتمثل في الميداليتين الفضية والبرونزية هو إنجاز كبير ومشاركة ناجحة بكل المقاييس، لأنه يمثل أول إنجاز لرماية الإمارات على صعيد السيدات، كما أن تأهل فتيات الإمارات فاطمة محمد وعائشة إلياسي إلى نهائي بطولة السيدات لأول مرة، يمثل إنجازاً في حد ذاته، هذا إلى جانب برونزية يحيى المهيري في الجائزة الكبرى التي انتزعها من بين أنياب أبطال العالم المصريين أحمد قمر وأحمد زاهر وعزمي محيلبة، والكويتيين طلال الرشيدي وعبد الرحمن الفيحان وناصر المقلد، والقطريين راشد العذبة وسعيد أبو شارب ومحمد الرميحي، والسعودي فيصل الدعجاني، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى نهائي العرب وأقصي بسبب «الشوت أوف».

وشاركت فاطمة محمد بمدرب «متعاون لبعض الوقت» تم الاستعانة به من مصر ولعبت بسلاح مصري لأنها لا تملك سلاحاً خاصاً بها، ما يعني أن الإصرار والروح القتالية لديها عوضا الكثير وقهرا الصعاب، ويضاف إلى هذا أن هناك مكسبين جديدين هما تطور مستوى يحيى المهيري من بطولة إلى أخرى وتحقيقه أول إنجاز على الصعيد العربي وكذلك عودة الواعد الموهوب عبد الله بوهليبة إلى المشاركة بعد غياب لنحو عامين بسبب ظروف عمله الصعبة من جهة والجائحة من جهة أخرى.

من جهة ثانية، تابع عبد الله سالم بن يعقوب الأمين العام لاتحاد الرماية نهائيات البطولة لحظة بلحظة، واطمأن على حسن أداء رماة الإمارات، ونقل لهم تهنئة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فور انتهاء المنافسات.