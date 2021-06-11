شريف إكرامي:" ما حدش بيكلمني من لاعبو الأهلي.. و الشناوي الأفضل في مصر"



الشارقة - اميمة ياسر -

صرح شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز بأنه يرى محمد الشناوي حارس الأهلي اللاعب الأفضل في مصر، موضحًا أن جونيور أجايى الوحيد الذي يتواصل معه من الفريق حاليًا.

وقال إكرامي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "محمد الشناوي خريج مصنع حراس المرمى في الأهلي ويمتلك الأساس، لكن المفاجأة بالنسبة لي كانت في كأس العالم وعلى الأخص أوروجواي وامتدحته في تغريدة وكانت من قلبي لأن هذا رزق وكل شخص ربنا ينعم عليه بشيء".

وتابع: "عندما جاء لاسارتي كنت ألعب 7 مباريات متتالية بسبب إصابة محمد الشناوي، ومع لعب مباراة بيراميدز شارك محمد الشناوي أساسي، وفي هذا التوقيت شعرت أن شريف أصبح ماضي".

وأضاف: "حارس الأهلي يمكن أن يرتكب خطأ كبير لكنه في النهاية مصنف حارس أول، لأنه يجب يحصل على عدد كبير من المباريات ويتم تقييمه في النهاية، وحتى بعد الخسارة أمام صنداونز كان الطبيعي أن يستمر".

أما عن رأيه في محمد الشناوي، فقال: "الشناوي هو الحارس الأول في مصر، وهذا الأمر طبيعي، حتى لو أخطأ فمن الطبيعي أن يستمر وأي حارس يرتكب أخطاء".

وتحدث عن علاقته بلاعبي الأهلي قائلًا: "أكثر من يتواصل معي من الأهلي هو جونيور أجايى، لا أشعر بالوجع من أصدقائي في الأهلي لأنني لم أكن متعشمًا، وأنا أدرك أن شخصيات اللاعبين في الوقت الحالي تقلق من وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا لم أود إحراج أحد، لكني على تواصل دائم مع وليد سليمان وحسام عاشور".

وانتقل للحديث عن تأثير الحملة التي تعرضت لها أسرته، قائلًا: "والدي كان متضايق للغاية من الحملة التي تعرض لها وهذا أكثر ما ضايقني في الأمر، وصول الأمر للتشكيك في شخص قضى عمره بالكامل في الأهلي، وشخص أخر شكره الأهلي في بيان رسمي أنهما جزء من المؤامرة فهذا أمر كبير".

وواصل: "أنا كنت متفهم للأمر لأنني أتابع الموقف عن استيعاب بعض الشيء لكن والدي تأثر، خاصة أن الحملة كانت غير رسمية، ولا أعلم إن كانت برعاية رسمية".

واختتم: "والدي تعرض لصدمة بعد ما حدث، لأنه كان يفكر في سيناريو أخر، هو من الأساس كان متفائل أنني سوف أحصل على الفرصة وطلب مني الاستمرار في الأهلي".