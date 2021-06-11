صورة | محمد صلاح يتألق في “سيلفي خاص” مع نيلي كريم!

واصل هداف ليفربول ومنتخب مصر “محمد صلاح” رحلة الاستجمام وصور السيلفي الخاصة مع مشاهير الفن أثناء تواجده في مدينة العلمين الجديدة بـ “الساحل الشمالي”، وهذه المرة جمعه لقاء بالفنانة الجميلة “نيلي كريم”.

وعاد محمد صلاح مؤخرًا إلى مصر بعد خسارة لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدف يتيم أمام هاري كين، لقضاء عطلة في بعض المناطق السياحية المميزة مثل الجونة والساحل الشمالي، في محاولة منه للمشاركة في الترويج للسياحة في مصر.

وانتشرت صورة لـ محمد صلاح مع الفنانة الشابة “ديانا هشام” على أحد شواطيء العلمين الجديدة، مطلع الأسبوع الماضي، وبعد ساعات قليلة ظهرت صورة أخرى له مع مقدمة البرامج الرياضية في قناة الاهلي “شيماء صابر”.

وفي نهاية الأسبوع عاد محمد صلاح ليتصدر “تريند تويتر” بسبب ثلاث صور مختلفة إلتقطها رفقة الفنانة نيلي كريم، لكن هذه المرة ليس على الشاطيء كما في صورتيه مع ديانا وشيما.

وحظت صورة محمد صلاح مع نيلي كريم بنسبة اعجاب غير عادية منذ قيام نيلي كريم بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع انستاجرام لتبادل الصور، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الجمعة 11 يونيو 2021.

ووصلت نسبة الاعجاب بالصورتين إلى أكثر من 50 ألف في بضع ساعات، وأشاد عدد من المتابعين بمدى حرص محمد صلاح على الترويج للسياحة في مصر منذ عودته من إنجلترا، حيث فضل قضاء عطلته الصيفية في بلده ونسيان أوروبا رغم حالة التأهب التي تعيشها القارة العجوز من قبل انطلاق مباريات يورو 2020 هذا الصيف.