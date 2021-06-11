القنوات المجانية الناقلة لمباريات يورو 2020 “7 قنوات تتحدي احتكار بين سبورت”

يرصد لكم الخليج 365 ترددات 7 قنوات مجانية من بينهم قناتين على قمر عرب سات، سيكونون ضمن القنوات الناقلة لمباراة افتتاح يورو 2020 بين منتخب ايطاليا ومنتخب تركيا، والمقرر لها في قمة مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021.

ويبحث عشاق كرة القدم عن وسائل أخرى لمتابعة مباريات اليورو هذا الصيف، بعدما فرضت قنوات بين سبورت القطرية على المشتركين الراغبين في متابعة مباريات كأس أمم أوروبا 2020 بمنطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تسديد مبلغ مالي جديد للاشتراك في باقة تحمل اسم بي إن MAX، وهو مبلغ منفصل عن المبلغ الأساسي للإشتراك في القنوات.

وقامت إدارة قناة بي إن سبورتس في وقت سابق من هذا العام بزيادة عدد قنوات beIN Max من 4 قنوات إلى 5 قنوات بسبب بطولتي كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا في صيف 2021، على أمل تعويض الخسائر المالية الفادحة التي تعرضت لها في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ما هي القنوات المجانية الناقلة لبطولة يورو 2020؟

القنوات المجانية الناقلة لمباريات يورو 2020 كثيرة خاصةً من دول شرق أوروبا أمثال بلغاريا وصربيا وأوكرانيا وسلوفاكيا، ومن حسن الحظ مشاركة عدة بلدان من تلك المنطقة في نسخة هذا العام، كي نجد اهتمامًا حقيقيًا من قنواتهم.

هناك أقمار أوروبية تتواجد عليها قنوات مهتمة باليورو ببث مباشر مجاني، وسيستعرض الخليج 365 5 من تلك القنوات، وبالإضافة إلى قناتين من بلغاريا وسويسرا بترددات مجانية على القمر الصناعي (عرب سات).

قناة BNT 1 HD Bulgaria

قناة بي إن تي الأولى البلغارية ناطقة باللغة البلغارية، وهي مشفرة على 4 أقمار، لكنها متاحة بالمجان على القمر العربي Arabsat 2B، اتجاه 30.5 شرقًا، بتردد 12646 عمودي، وترميز 13910، ومعامل تصحيح DVB-S2 QPSK 3/4.

وستنقل قناة BNT البلغارية مباراة ايطاليا وتركيا في الافتتاح، بالاضافة إلى مباراة القمة بين إنجلترا وكرواتيا يوم الاحد المقبل، ومباراة هولندا وأوكرانيا في نفس اليوم، ومباريات أخرى بين اسكتلندا والتشيك، وبين بولندا وسلوفاكيا، وإسبانيا والسويد، وستكون أهم مباراة تنقلها في دور المجموعات بين فرنسا وألمانيا يوم 15 يونيو الجاري.

قناة BNT 3 Bulgaria

قناة بي إن تي الثالثة البلغارية، ناطقة باللغة البلغارية وستقوم بنقل جميع مباريات اليوم، وهي مشفرة على 3 أقمار، لكنها متاحة بالمجان على القمر الصناعي intelsat 903 اتجاه 34.5 غربًا، بتردد 12646 أفقي، وترميز 13910، بمعامل تصحيح 3/4.

قناة Telekanal Ukranie HD

قناة تيليكانال الأوكرانية ناطقة باللغة الأوكرانية وستهتم بنقل جميع المباريات، تتواجد على القمر الصناعي Astra 1A اتجاه 5 شرقًا، بتردد 11766 واستقطاب أفقي، وترميز 27500، بمعامل تصحيح 3/4.

قناة 1TV Georgia

قناة تي في جورجيا، ناطقة باللغة الجورجية، متاحة بالمجان على القمر الصناعي Europe Star 1، اتجاه 45 شرقًا، وتردد 11095 أفقي، بترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.

وحصلت تلك القناة على حقوق نقل 10 مباريات في دور المجموعات أبرزها الافتتاح بين تركيا وايطاليا، وإنجلترا ضد كرواتيا، وهولندا ضد أوكرانيا، واسبانيا ضد السويد، لكنها لن تنقل مباراة ألمانيا وفرنسا.

قناة TF1 Suisse

قناة تي في وان السويسرية، ناطقة باللغة الألمانية، متاحة بالمجان على قمر عرب سات ArabSat 2B، اتجاه 30.5 شرقًا، وتردد 12697، استقطاب عمودي، وترميز 10058، وتصحيح 3/4.

ولم تحصل القناة السويسرية TF1 سوى على مباراتين فقط في دور المجموعات، الأولى بين تركيا وإيطاليا، والثانية بين إسبانيا والسويد يوم 14 يونيو.

قناة DR1

تتواجد مشفرة على القمر استرا 1 A لكنها متاحة بالمجان على القمر الصناعي Thor 2/3 اتجاه 0.8 غربًا، بتردد 10903 أفقي، وترميز 2500، وتصحيح 3/4.

وستنقل القناة الدنماركية ثلاث مباريات فقط في دور المجموعات، افتتاح اليورو بين ايطاليا وتركيا، وفي اليوم الثاني من اليورو مباراتي ويلز ضد سويسرا، والدنمارك ضد فنلندا.

قناة Armenia TV

قناة آرمينيا تي في ، مصدر القناة من دولة آرمينيا، وتتواجد بترددين مختلفين، أحدهم غير مشفر ومتاح بالمجان على القمر EutelSat sesat /w4 ، والتردد المفتوح هو 36 شرقًا، بتردد 12629 أفقي، وترميز 3444، وتصحيح 3/4.

وإذا لم تستطع الوصول لمتابعة المباريات عبر تلك القنوات المجانية، يمكنك متابعة قسم (البث المباشر) التابع لموقع الخليج 365 بصفة يومية، سيتضمن جميع المباريات في نقل حي بالصورة والكلمة، بالاضافة إلى فيديوهات محدثة.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 والقنوات الناقلة