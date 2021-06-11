موعد مباراة الاردن والكويت في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة (الجولة 8)

تعرف على موعد مباراة الاردن والكويت المقرر لها ضمن مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو، ضمن الجولة 8 من المجموعة الثانية في التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

تنطلق مباراة الاردن والكويت في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، أي في نفس توقيت مباراة ايطاليا وتركيا بافتتاح بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي ستقام بين 12 دولة مختلفة لأول مرة في التاريخ.

تُنقل المباراة المرتقبة في المجموعة الثانية B بتصفيات كأس العالم بين الاردن والكويت على قناة الكويت الرياضية HD بصوت المعلق الرياضي الكويتي إبراهيم الهشال.

وستهتم قنوات الكأس القطرية بنقل لقاء الكويت والاردن على القناة الأولى المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات، بتعليق المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

صراع شرس بين الاردن والكويت

يحتدم الصراع بين الكويت والاردن على احتلال المركز الثاني في هذه المجموعة بعدما ضمن المنتخب الأسترالي المركز الأول برصيد 18 نقطة من 6 مباريات.

ويحتل المنتخب الاردني المركز الثاني برصيد 13 نقطة ويأتي من بعده المنتخب الكويتي في المركز الثالث برصيد 10، ما يعني أن نتيجة مباراة اليوم بينهما ستحسم كل شيء قبل الجولتين الأخيرتين من دور مجموعات المرحلة الثانية.

وفي حال تمكن الاردن من تحقيق الفوز سيضمن تواجده في كأس أمم آسيا 2023 بشكل مباشر، بالاضافة إلى ترشحه إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، أما منتخب الكويت فسيدخل في صراع من نوع آخر للتواجد في التصفية النهائية المؤهلة إلى كأس أمم آسيا.

وانتهت المباراة الأولى بين الاردن والكويت في هذه التصفيات بالتعادل السلبي، مطلع شهر أكتوبر 2019، وفي شهر أغسطس من نفس السنة تقابلا وتعادلا 1/1.

وفاز المنتخب الاردني للمرة الأخيرة أمام الكويت في 21 مارس 2018 بمباراة ودية، ويرجع آخر فوز لمنتخب الكويت على نظيره الأردني إلى تاريخ 10 أكتوبر 2014 في لقاء ودي انتهى بهدف دون رد.