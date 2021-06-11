يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 والقنوات الناقلة، والذي سيشهد انطلاقة يورو 2020، وعودة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

تُسلط الأضواء على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، حيث افتتاح بطولة يورو 2020 بمواجهة ايطاليا وتركيا، وتنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

ويخوض 24 منتخبًا آسيويًا من ضمنهم 7 منتخبات عربية، التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023.

وستلعب العراق أمام هونج كونج، وتواجه الامارات اندونيسيا، ويصطدم منتخب عمان بنظيره الأفغانستاني، وتستقبل السعودية نظيرتها سنغافورة، في حين تلعب اليمن مع أوزبكستان، ويلتقي الكويت مع الأردن.

كما تلعب 5 مواجهات دولية ودية ضمن جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021، لعل أبرزها مواجهة تونس والجزائر على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”.

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

بطولة أمم أوروبا – يورو 2020:-

ايطاليا – تركيا | الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس 2 ماكس.

تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022:-

ميانمار – قيرغيزستان | الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش

الفلبين – غوام | الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش

ايران – كمبوديا | الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش | قناة البحرين الرياضية

استراليا – النيبال | الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش | قناة الكويت الرياضية

العراق – هونج كونج | الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش | قناة العراقية الرياضية، والبحرين الرياضية

الامارات – اندونيسيا | الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش | قناة أبو ظبي الرياضية 1، ودبي الرياضية 1

ماليزيا – فيتنام | الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش | قناة أبو ظبي الرياضية 2، ودبي الرياضية 2

عمان – افغانستان | الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش | قناة عمان الرياضية، وقناة الكأس 2 القطرية

الصين – جزر المالديف | الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش

اليمن – أوزبكستان | الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش | قناة السعودية الرياضية 2

السعودية – سنغافورة | الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش | قناة السعودية الرياضية 1

الكويت – الاردن | الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش | قناة الكويت الرياضية، والكأس 1 القطرية.

مباريات دولية ودية:-

غينيا – النيجر | الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش

اليابان – صربيا | الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت جرينتش

غامبيا – كوسوفو | الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش

السودان – زامبيا | الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش

تونس – الجزائر | الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش | قناة الوطنية التونسية 1

الدوري الليبي الممتاز:-

الاهلي بنغازي – الأنوار | 14:30 بتوقيت جرينتش.

خليج سرت – الهلال | 14:30 بتوقيت جرينتش.

دارنس – نجوم أجدابيا | 14:30 بتوقيت جرينتش.

الاتحاد – المدينة | 15:00 بتوقيت جرينتش.

الدوري المصري الدرجة الثانية – المظاليم:-

بورتو السويس – السكة الحديد | الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

القناة – الترسانة | الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

النصر – بتروجيت | الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

سرس الليان – المريخ | الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

الزرقا – منتخب السويس | الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

جمهورية شبين – إف سي زيد | الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

النجوم – كوكاكولا | الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

الداخلية – طنطا | الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.