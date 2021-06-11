شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض نجمه السابق لتعويض رحيل فرجاني ساسي في نهاية الموسم.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا، من العودة لصفوف فريقه السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تعويضا لرحيل النجم التونسي فرجاني ساسي الذي اقترب رحيله بقوة خلال الميركاتو الصيفي.

وكشف مهيب عبد الهادي خلال برنامجه مساء أمس، أن محمد إبراهيم اقترب من العودة لصفوف فريقه السابق خاصة وأن مجلس الزمالك يفاوضه خلال هذه الأيام للعودة مجددا لقعلة ميت عقبة لتعويض فرجاني ساسي الذي ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم.