شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي يؤكد حصول محمود الونش علي مليون ونصف دولار من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجَر الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج «البريمو» مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، مشيراً إلى أنه تلقى عرضاً مغرياً من نادي بيراميدز للإنتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم الجاري

وأكد صادق، أن الونش تلقى عرضاً كبيراً من نادي بيراميدز بقيادة ممدوح عيد المدير التنفيذي للفريق، بلغت قيمته المالية مليون ونصف المليون دولار، بالإضافة إلى عرضاً آخر من أحد أندية الدوري السعودي، وهو ما دفع اللاعب إلى المطالبة بتعديل عقده داخل نادي الزمالك، خاصةً أنه يتقاضى ثلاثة ملايين جنيهاً فقط، وهو ما لا يتناسب مع المستوى الفني الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم.