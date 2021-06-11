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رضا عبدالعال: «كارتيرون وباتشيكو معندهمش فكرة عن الكرة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، إن البرتغالي چايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك، لا يرتقيا إلى تدريب الفريق الأبيض، مشيرا إلى أن كلاهما لا يصلح نهائياً للتواجد بصفوف القلعة البيضاء.

وأضاف عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو»: كارتيرون وباتشيكو «معندهمش فكرة» ولا أعلم سبب عودة چايمي باتشيكو إلى نادي الزمالك عقب موقفه السابق وهروبه في فترة مجلس مرتضى منصور، ثم عودة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى قيادة نادي الزمالك في المجلس السابق بقيادة عماد عبدالعزيز، عقب تخليه عن الفريق وهروبه إلى التعاون السعودي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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