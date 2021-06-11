شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: «كارتيرون وباتشيكو معندهمش فكرة عن الكرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، إن البرتغالي چايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك، لا يرتقيا إلى تدريب الفريق الأبيض، مشيرا إلى أن كلاهما لا يصلح نهائياً للتواجد بصفوف القلعة البيضاء.

وأضاف عبدالعال في تصريحات لبرنامج «البريمو»: كارتيرون وباتشيكو «معندهمش فكرة» ولا أعلم سبب عودة چايمي باتشيكو إلى نادي الزمالك عقب موقفه السابق وهروبه في فترة مجلس مرتضى منصور، ثم عودة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى قيادة نادي الزمالك في المجلس السابق بقيادة عماد عبدالعزيز، عقب تخليه عن الفريق وهروبه إلى التعاون السعودي.