شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يكشف لأول مرة دوره الحقيقي في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف شريف إكرامي، حارس بيراميدز والأهلي السابق عن دوره الحقيقي في انتقال رمضان صبحي من القلعة الحمراء إلى صفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال إكرامي خلال تصريحاته المتلفزة مساء الخميس، «البعض لا يملك شجاعة الاعتذار، ولذلك يبحث عن إلصاق الفشل في بعض الأمور لأشخاص بعينهم».

وأضاف «تم توجيه الشكر لي بعد رحيلي، فكيف تحول الموقف وتم الهجوم على بهذا الشكل؟ لم أتدخل في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز».

وتابع «الجمهور لم يكن ليحترمني إذا هاجمت رمضان صبحي. تحملت ضريبة دعم قرار رمضان بعد رحيله، ليس منطقيًا أن أهاجمه رغم أنني لم أتدخل في صفقة رحيله، رمضان اجتمع بأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في منزلي قبل انتقاله لبيراميدز، لم أدخل الأهلي منذ أزمة رحيله عن القلعة الحمراء».

ونوه «الأهلي أرسل لي مكافأة الفوز بدوري أبطال أفريقيا رغم رحيلي، كنت في انتظار توضيح الأحمر بسبب الهجوم الذي تعرضت له، واجهت حملة لاغتيالي معنويا».

وواصل «دوري في انتقال رمضان لبيراميدز نسبته صفر، رحلت قبله لبيراميدز، والأهلي وجه لي الشكر، فماذا حدث؟!، وتصريحات رمضان عن الطموح؟ كل شخص له حسابات مختلفة مثل البطولات أو المكاسب المالية. هذا السؤال يوجه لرمضان وليس لي».

وشدد إكرامي، على أن محمد الشناوي حارس مصر الأول في الوقت الحالي، وتألقه كان متوقعًا لأنه خريج مدرسة الأهلي، منوهًا أن تألقه في مونديال روسيا كان مفاجئًا بالنسبة له.