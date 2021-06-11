شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: محمد أشرف روقا سيعوض رحيل ساسي في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك لن يقف على رحيل أي لاعب مهما بلغت قيمته الفنية، مشيراً إلى أن الفريق لن يتأثر برحيل فرجاني ساسي، فهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز ويستطيعون تعويض رحيله، مثل إمام عاشور ومحمد أشرف روقا.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية، فرجاني ساسي يماطل منذ فترة طويلة في مسألة التجديد، وكان على نادي الزمالك حسم هذه المسألة مبكرا، خاصةً بعد تألق إمام عاشور حينما حصل على الفرصة أثناء إيقاف ساسي، ورغبة اللاعب كانت واضحة بشكل كبير، ولم تكن لديه النية في الإستمرار .

واختتم عبدالعال: محمد أشرف روقا هو الأفضل لتعويض رحيل فرجاني ساسي، وليس محمود عبدالعزيز، فالأول قدم آداءً مميزاً في مباراة الجونة رغم انتهائها بالتعادل السلبي، ولم يحصل على فرصته الكافية منذ عودته من الإعارة.