شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا استعدادا لبطولة طوكيو (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن منتخب مصر الأوليمبي من هزيمة ضيفه جنوب أفريقيا بهدفين دون رد ودياً، في غطار الاستعداد لمنافسة أولمبياد طوكيو. وشهد اللقاء تألق كبير من المهاجن مصطفى محمد الذي سجل هدفي المباراة في الدقائق 19 و59.

ودخل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مباراة جنوب أفريقيا بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: كريم العراقي- أسامة جلال- محمد عبدالسلام-محمد عبدالمنعم-أحمد أبوالفتوح، خط الوسط: أكرم توفيق- رمضان صبحي- إبراهيم عادل، الهجوم: أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.