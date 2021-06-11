شريف إكرامي: الاهلي فاتحني في تجديد عقدي بعد إعلان رغبتي في الرحيل

الشارقة - اميمة ياسر - قال شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز: "عندما أعلنت عن قراري بالرحيل عن النادي الأهلي لم أكن أعرف وجهتي القادمة".

وأضاف "أكرامي" خلال لقائه ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": فايلر كان صريحًا جدًا مع اللاعبين الكبار في النادي الأهلي ومنهم أنا وحسام عاشور وأحمد فتحي في أنه لديه رغبة في تجديد الدماء والاعتماد على اللاعبين الأصغر سنًا، وتفهمت مع زملائي وجهة نظر المدرب من أجل مصلحة الفريق.

وتابع: أقيم أي مدرب بتجرد وبغض النظر عن مشاركتي معه من عدمه ولكن تفهمت أن فايلر ليس بحاجة إلى خدماتي لذلك قررت الرحيل عن الأهلي.

وواصل "إكرامي": الأهلي فاتحني في التجديد بعد إعلان رغبتي في الرحيل، والكابتن سيد عبد الحفيظ أعرب عن ضيقه من عدم رجوعي له ولكنى أحسست بأنني رفعت الحرج عن الإدارة لأن هناك رغبة من فايلر في عدم الاعتماد علَيَّ.

وأشار إلى أن الكابتن سيد عبد الحفيظ أكد تقديره واحترامه له ولمشواره وتاريخه في النادي الأهلي، لافتًا إلى أنه كان حريصًا على التواصل مع زملائه في الأهلى قبل نهائي أفريقيا أمام الزمالك رغم ابتعاده عن الفريق.