شريف إكرامي: استقرار بيراميدز ورغبته في صنع النجاح وراء موافقتي على اللعب له

الشارقة - اميمة ياسر - قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إنه تلقى عرضًا من قبل الإسماعيلي وأحد الأندية السعودية، بعد إعلان رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأضاف "إكرامي" خلال لقائه ببرنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "on time sports": إعلاني رغبتي في الرحيل عن الأهلي، جاء من أجل ترتيب أوراقي قبل الموسم الجديد، وبيراميدز كان مناسب بالنسبة لي، هناك عدت عوامل تساعد على ذلك.

وتابع: استقرار بيراميدز ورغبته في صنع النجاح وراء موافقتي على اللعب له، ولم أتسبب في أي مشكلة أثناء وجودي في الأهلي ودخلت النادي وخرجت منه في هدوء.

وأختتم "إكرامي" حديثه قائلا: أكون سعيد بالتواصل مع الجماهير ولكن أكره الانسياق لأي وجهة نظر لا أقتنع بها، والبعض يبحث عن الإثارة على مواقع السوشيال ميديا من أجل زيادة المشاهدات.