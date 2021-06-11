إكرامي: لم اطلب الحصول على شارة قيادة بيراميدز..ومن يرتدي الشارة في الأهلي لا يبحث عنها

الشارقة - اميمة ياسر - علق شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على أزمة شارة القيادة الأخيرة التي حدثت داخل غرف الملابس بين اللاعبين في الفريق السماوي.

وقال "إكرامي" خلال حواره ببرنامج "ملعب on time" والمذاع عبر فضائية "on time sports": لم أطلب الحصول على شارة قيادة بيراميدز، ومن يرتدي هذه الشارة في الأهلي لا ينتظرها في أي نادٍ آخر، ومنح شارة القيادة حق أصيل لإدارة بيراميدز ولا علاقة لها بالأقدمية.

وأضاف: الإدارة هي من قررت منحي شارة قيادة الفريق في إحدى المباريات، وما فعله المهدي سليمان في أحد البرامج التليفزيونية ضايقني والعلاقة معه أصبحت رسمية.

وأشار إلى أن الإعلام هو من يصور أني حارس مرمى غير موفق، ومن السذاجة تصديق قصة أني اشترطت اللعب أساسيًا في تعاقدي مع بيراميدز.