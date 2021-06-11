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شريف إكرامي: وارد ألا أعمل في كرة القدم بعد الاعتزال

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز أنه ليس لديه خطط في الوقت الراهن لمستقبله عقب اعتزال كرة القدم.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال إكرامي :"ليس لدي تصور لمستقبلي بعد الاعتزال، ربما لا أعمل في كرة القدم".

وأضاف إكرامي :"الحصول على منصب أدبي أو إداري، يحتاج إلى أن تكون مؤهلاً لشغله، لا لأن يكون المنصب مجرد تكريم ومكافأة نهاية خدمة".

وتابع حارس الأهلي السابق :"لنفترض أن ما حدث مع النادي الأهلي لم يحدث، هل كنت سأكون عقبة أم إضافة إذا توليت منصباً إدارياً دون أن أكون مؤهلاً؟".

وأنهى إكرامي :"لا أعرف متى أعتزل، لكن عندما أفقد شغفي في كرة القدم، ولا أستطيع أن أشارك بكل طاقتي في التدريبات وقتها سأنسحب".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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