شريف إكرامي: وارد ألا أعمل في كرة القدم بعد الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز أنه ليس لديه خطط في الوقت الراهن لمستقبله عقب اعتزال كرة القدم.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال إكرامي :"ليس لدي تصور لمستقبلي بعد الاعتزال، ربما لا أعمل في كرة القدم".

وأضاف إكرامي :"الحصول على منصب أدبي أو إداري، يحتاج إلى أن تكون مؤهلاً لشغله، لا لأن يكون المنصب مجرد تكريم ومكافأة نهاية خدمة".

وتابع حارس الأهلي السابق :"لنفترض أن ما حدث مع النادي الأهلي لم يحدث، هل كنت سأكون عقبة أم إضافة إذا توليت منصباً إدارياً دون أن أكون مؤهلاً؟".

وأنهى إكرامي :"لا أعرف متى أعتزل، لكن عندما أفقد شغفي في كرة القدم، ولا أستطيع أن أشارك بكل طاقتي في التدريبات وقتها سأنسحب".