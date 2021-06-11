يورو 2020 | جوهرة فيورنتينا تعوض غياب نجم روما في قائمة منتخب ايطاليا

أصبح الشاب الموهوب جايتانو كاستروفيلي يعيش حلمًا يود العديد من الشباب أن يعيشوه، بعدما تم استدعاؤه لتمثيل منتخب ايطاليا في يورو 2020، لتعوض غياب نجم روما “لورينزو بيليجريني”.

ووفقًا للموقع الرسمي للإتحاد الإيطالي، فإن المدرب روبرتو مانشيني قرر إستبعاد لورينزو بيليجريني من قائمة منتخب ايطاليا في يورو 2020، بسبب تعرضه لإصابة عضلية على مستوى الفخذ في التدريبات.

وتقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الأوروبي بشأن استبدال اللاعب بيليجريني، بجوهرة نادي فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي في القائمة الرسمية التي تضم 26 لاعبًا.

وتمنح لائحة بطولة يورو 2020 المنتخبات المشاركة، حق استبدال اللاعبين لأي ظرف كان، حتى المباراة الأولى من المسابقة، ولم ينتظر منتخب ايطاليا قرار موافقة اليويفا واستدعى لاعب فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي للانضمام إلى معسكر كتيبة المدرب روبرتو مانشيني في العاصمة روما.

وتعتبر إصابة بيليجريني هي الثانية ضمن صفوف منتخب ايطاليا قبل انطلاقة مشواره في البطولة، حيث تعرض لاعب وسط إنتر ميلان “ستيفانو سينسي” للإصابة، وحل لاعب اتالانتا ماتيو بيسينا بدلًا منه.

وتبدأ ايطاليا مشوارها في بطولة يورو 2020 بمواجهة تركيا، اليوم الجمعة 11 يونيو، وتواجه سويسرا في الجولة الثانية يوم الأربعاء 16 يونيو، قبل أن تصطدم بمنتخب ويلز في الجولة الثالثة يوم الأحد 20 يونيو.

من هو جايتانو كاستروفيلي؟

بدأ جايتانو كاستروفيلي مسيرته المهنية بفريق باري الإيطالي في عام 2008، ولعب لفريق الشباب في 2014، وظهر لأول مرة في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية مع الديوك الصغيرة في 22 مايو 2015، وكان أمام فريق سبيزيا والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة (1-0).

وأُعير كاستروفيلي من باري إلى فيورنتينا تحت 19 عامًا في 2016، قبل أن ينتقل إلى الفيولا بصفة دائمة في عام 2017، وتم إرساله بعد ذلك إلى كريمونيسي لاكتساب الخبرات، قبل أن يعود إلى فلورنسا في الميركاتو الصيفي 2019.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا ظهوره الأول مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي في 24 أغسطس 2019، وكان أمام نابولي وانتهت بفوز الأخير بنتيجة (4-3).

وشهد الموسم المنصرف توهج كاستروفيلي مع فيورنتينا، حيث خاض 37 مباراة سجل 5 وصنع 3، وبشكلٍ عام لعب مع البنفسجي 62 مباراة وسجل 8 أهداف.

وعلى الصعد الدولي، مثل كاستروفيلي منتخب ايطاليا تحت 20 سنة، في 5 مباريات وسجل هدفين، كما لعب لمنتخب تحت 21 سنة مباراتين، وبدأت مسيرته الدولية مع منتخب ايطاليا الأول في نوفمبر 2019، ولعب معهم مباراتين ايضًا.