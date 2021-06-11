بعد بنزيمة.. إصابة جديدة تضرب صفوف فرنسا قبل صدام المانيا في يورو 2020!

تلقى مدرب منتخب فرنسا “ديديه ديشامب” صدمة جديدة، بإصابة أنطوان جريزمان قبل المباراة الافتتاحية في يورو 2020 أمام المانيا، وذلك بعد أيام قليلة من تعرض كريم بنزيمة لإنتكاسة على مستوى الركبة.

وأُصيب بنزيمة في المباراة الودية لمنتخب فرنسا أمام “بلغاريا” يوم الثلاثاء الماضي، وطلب الخروج قبل نهاية الشوط الأول، ليحل مكانه أوليفييه جيرو الذي سجل هدفين قاد بهما الديكه لتحقيق الانتصار بثلاثية نظيفة.

وفي ظل تضارب الأنباء حول لحاق بنزيمة بصدام المانيا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، بدأت الشكوك تحوم حول مشاركة أنطوان جريزمان في المباراة الهامة، بعدما غاب عن التدريبات اليوم الخميس، بسبب الإصابة.

وكشفت العديد من التقارير الفرنسية، أن جريزمان تعرض لإصابة في عضلة الساق في مباراة بلغاريا أيضًا، وغاب هو وبنزيمة عن التدريبات الأخيرة للمنتخب الفرنسي.

وذكرت شبكة “RMC Sport” الفرنسية، أن كريم بنزيمة سيكون جاهزًا لمواجهة المانيا يوم الثلاثاء المقبل، بينما لم يتأكد بعد مشاركة جريزمان.

وفي حال لم يكن أنطوان جريزمان جاهزًا لمواجهة المانيا، من المتوقع أن يدفع ديديه ديشامب بجناح بايرن ميونخ “كينجسلي كومان”، أو لاعب برشلونة “عثمان ديمبيلي”، في ظل مشاركة بنزيمة أو جيرو في المقدمة رفقة كيليان مبابي.