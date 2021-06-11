شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يلتقط سيلفي مع نيللي كريم في الجونة.. والفنانة توجه له رسالة حب (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، منذ قدومه إلى مصر لقضاء عطلته الصيفية، بعد إنتهاء موسمه مع فريقه الإنجليزي، وهو حريص على تلبيه رغبات محبيه سواء بالتقاط الصور معهم أو مقابلتهم في إحدى الكافيهات العامة خاصة بعد ظهوره مع عدد من لاعبي كرة القدم المصريين.

ومنذ ساعات قليلة، نشرت الفنانة نيلي كريم صورة على موقعها الرسمي إنستجرام، تجمعهما بالنجم المصري العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وعلقت الفنانة المصرية على هذه الصورة بكلمة :«نحن نحبك».