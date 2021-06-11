شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطيب يسخر من حوار شريف إكرامي مع شوبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر المعلق الرياضي أحمد الطيب، من حوار الإعلامي أحمد شوبير، مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

ونشر أحمد الطيب، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» صورة من حوار شريف إكرامي مع أحمد شوبير، وعلق قائلاً :«إعلامنا الرياضى في حاجة لإعادة ترتيب!! فوجئت بعد ساعة كاملة بأن الحلقة Live، وكنت اعتقد من محتواها أنها من عشرة أشهر مضت!!فراااااااااااااااااااااااااااااااغ».

وكان شريف إكرامي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، اتهم الإعلام في مصر بالتقليل من الانجازات التي يحققها ناديه «بيراميدز» على حد قوله.

وقال إكرامي خلال تصريحات تليفزيونية: «حققنا 11 انتصارًا متتاليًا في الكونفدرالية الأفريقية، وأرى أن ذلك إنجازا كبيرا لم يهتم به الإعلام».

وأكمل: «ربما يتغاضى الإعلام عن ذكر انجازات بيراميدز، ويحاول التقليل منها من أجل إرضاء النادي الأهلي فقط».

ونفى شريف إكرامي، مساندة محمود طاهر، ضد محمود الخطيب، في انتخابات الأهلي الماضية، حيث قال «أحترم محمود طاهر وعلاقتي به كان طبيعية، ولكني لم أسانده في الانتخابات ضد محمود الخطيب».

وأكمل: «لا أحد يختلف على احترام محمود طاهر، لكن للأسف كان هناك بعض الأشخاص حوله في فترة رئاسته للنادي، هزوا من استقرار الأهلي، وجعلوه مخترق».