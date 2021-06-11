المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية توافق على استضافة كوبا أمريكا 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

وافقت المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية على إقامة بطولة كوبا أمريكا 2021 في البرازيل، خلال جلسة استثنائية عقدت يوم الخميس.

وصوت 7 من أصل 11 وزيرا على إقامة بطولة كوبا أمريكا 2021 في البرازيل.

والمحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية أحكامها غير قابلة للطعن، فيما يتعلق بالمسائل التي تتضمن قضايا غير دستورية حصريًا.

وكان من المقرر إقامة كوبا أمريكا في كولومبيا والأرجنتين قبل أن يتم استبعاد البلد الأول بسبب الاحتجاجات، ثم تم استبعاد الأرجنتين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقرر بعدها اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“ إسناد تنظيم البطولة للبرازيل، لكن الشكوك تواصلت، وتردد ان لاعبي منتخب البرازيل لا يريدون المشاركة في البطولة، بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا يوم 13 يونيو الحالي في البرازيل، حيث تفتتح المسابقة بمباراة منتخب البرازيل مع فنزويلا، ثم كولومبيا مع الإكوادور.

وتضم المجموعة الأولى في كوبا أمريكا: الأرجنتين، وأوروغواي، وباراغواي، وبوليفيا، وتشيلي، في حين تجمع المجموعة الثانية منتخبات: البرازيل، وفنزويلا، وكولومبيا، والإكوادور،وبيرو.