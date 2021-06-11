شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا ضد تركيا.. التاريخ يقف بجانب الأزوري في افتتاح يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء اليوم الجمعة، أولى مباريات مسابقة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، عندما يلتقي المنتخب الإيطالي مع المنتخب التركي على ملعب أوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية، روما، في أولى مباريات المجموعة الأولى بالبطولة، والتي تضم كذلك منتخبي ويلز وسويسرا.

وتلعب المسابقة على 11 ملعب بـ 11 دولة أوروبية مختلفة، لكن المنتخب الإيطالي سيخوض جميع مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعات في العاصمة الإيطالية.

تاريخ المواجهات:

10 مواجهات جمعت بين المنتخبين، أولها في عام 1962 خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 1964، ووقتها فاز المنتخب الإيطالي بنتيجة 6-0، وهو أكبر فوز على الإطلاق في مواجهات المنتخبين.

بشكل عام، يمتلك منتخب الأزوري سجلًا مثاليًا ضد المنتخب التركي، فحقق المنتخب الإيطالي الفوز في 7 من المباريات ال10 التي لعبها ضدهم، بما في ذلك الفوز في نسخة عام 2000 لكأس الأمم الأوروبية، وحقق وقتها المنتخب الإيطالي الفوز بنتيجة 2-1 خلال مواجهة جمعت بينهما في مرحلة المجموعات.

مفاتيح اللعب:

ثنائي دفاع يوفنتوس، جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي سيشكلان دورًا كبيرًا لمنتخب الأزوري في هذه النسخة من اليورو. معهما سيكون مهاجم لاتسيو، تشيرو إيموبيلي، الذي سجل 20 هدفًا في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم.

لكن الأنظار ستتركز على لاعب وسط إنتر ميلان وأفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي 20/21، نيكولو باريلا، حيث تلقى اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 24 عامًا الثناء خلال الموسم الماضي على دقة تمريراته وضغطه في جميع أرجاء الملعب فيما يشكل «مزيج مثالي» من الجودة والكم لـ لاعب وسط بالنسبة لخطط المدرب روبرتو مانشيني.

ويمتلك المنتخب التركي الكثير من الجودة في عناصر فريقه الشاب، فلديهم كاجلار سويونكو قلب دفاع ليستر سيتي والمتوج مع ناديه بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي خلال الموسم المنصرم، كذلك صانع ألعاب أي سي ميلان، هاكان تشالهانوجلو.

لكن ثنائي ليل المتوجين بلقب الدوري الفرنسي، المهاجم بوراك يلماز والظهير الأيمن زكي شيليك، سيكونان من أبرز الأسماء التي سيعتمد عليها المدرب شينول جونيش في اليورو.

هل تعلم أن:

- المنتخب التركي لم يفز في أي مباراة ضد المنتخب الإيطالي (10) لكنه لم يخسر في اخر مواجهتين ضد الأزوري (تعادل 1-1 في المباراتين).

- المنتخب الإيطالي ربح أقل من 50% من مبارياته الإفتتاحية في اليورو (فاز 3 وتعادل 4 وخسر 1).

- على ملعب أوليمبيكو، فاز المنتخب الإيطالي بـ 8 مباريات وتعادل 2 ولم يخسر في المباريات التي لعبت في الأدوار النهائية للمسابقات الرسمية (كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية).

- قائمة المنتخب التركي هي أصغر قائمة منتخب مشارك في يورو 2020 على مستوى جميع المنتخبات ال24 المشاركة في البطولة (بمتوسط عمر 24 عامًا و352 يومًا).