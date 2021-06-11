اخبار الرياضه

إكرامي: جونيور أجايي اللاعب الوحيد الذي أتواصل معه من الأهلي

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: جونيور أجايي اللاعب الوحيد الذي أتواصل معه من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شريف إكرامي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، أن النيجيري جونيور أجايي، هو اللاعب الوحيد الذي تواصل معه من زملائه السابقين في الأهلي.

وأضاف إكرامي خلال تصريحات تليفزيونية: «لست غاضباً من عدم تواصل باقي لاعبي الأهلي معي بعد انتقالي لبيراميدز، وأعلم أن التواصل قد يسبب لهم الإحراج خاصةً عبر مواقع التواصل».

وأكمل: «وليد سليمان كان الأقرب لي خلال مشواري مع الأهلي، ولكن أجايي هو أكثر من يتواصل معي في الوقت الحالي».

وأنهى تصريحاته قائلا:«مش موجوع من أصحابي لكني مكنتش متعشم أوي».

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا