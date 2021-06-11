شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: جونيور أجايي اللاعب الوحيد الذي أتواصل معه من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شريف إكرامي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز، أن النيجيري جونيور أجايي، هو اللاعب الوحيد الذي تواصل معه من زملائه السابقين في الأهلي.

وأضاف إكرامي خلال تصريحات تليفزيونية: «لست غاضباً من عدم تواصل باقي لاعبي الأهلي معي بعد انتقالي لبيراميدز، وأعلم أن التواصل قد يسبب لهم الإحراج خاصةً عبر مواقع التواصل».

وأكمل: «وليد سليمان كان الأقرب لي خلال مشواري مع الأهلي، ولكن أجايي هو أكثر من يتواصل معي في الوقت الحالي».

وأنهى تصريحاته قائلا:«مش موجوع من أصحابي لكني مكنتش متعشم أوي».